Caivano, il Riesame respinge l'istanza di scarcerazione del 16enne

Resta in carcere uno dei minori, di sedici anni, arrestato per gli abusi sessuali commessi a Caivano ai danni delle due cuginette del Parco Verde di 10 e 12 anni.

Il tribunale del Riesame di Napoli ha infatti respinto l'istanza scarcerazione presentata dall'avvocato Jole Giugliano, legale dell'indagato, che aveva chiesto l'annullamento della misura cautelare emessa dal Gip del tribunale per i Minorenni di Napoli per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, non avendo il 16enne preso parte materialmente agli abusi.

Dalle indagini dei carabinieri è emerso che l'adolescente avrebbe girato un video delle violenze.

Per un'altra posizione, relativa ad un indagato sempre di 16 anni, c'è stata la rinuncia alla discussione dell'avvocato davanti ai giudici del Riesame.