Caivano, tentata rapina in pieno giorno e successivo incidente: arrestato dai carabinieri

Traffico completamente in tilt sul centralissimo Corso Umberto di Caivano, per una tentata rapina all'esercizio commerciale compro-oro e successivo incidente provocato dai due malfattori alla guida di una Fiat Cromo, verosimilmente rubata in precedenza: uno dei rapinatori quali è finito in manette, subito arrestato dai carabinieri della locale Compagnia, agli ordini del capitano Antonio Maria Cavallo, mentre il complice si è dato alla fuga.

Ma, verosimilmente, la sua libertà durerà ancora per poco.

Le forze dell’ordine sono già sulle sue tracce.

Il fatto. Una Fiat Croma, di colore grigio, con due uomini a bordo, si è fermata nei pressi del negozio e mentre uno dei malviventi è sceso per mettere a segno il colpo, il suo “collega” è rimasto ad aspettarlo nella vettura, in attesa dell’espletamento della “pratica”.

Poi, visto l’immediato sopraggiungere di carabinieri e polizia locale, coordinata dal capitano Espedito Giglio, hanno pensato bene di dileguarsi velocemente, lasciando a terra i loro passamontagna e guanti.

Ma sulla loro strada hanno trovato un camion che, di fatto, li ha incastrati sul marciapiede. Di seguito sono scattate le manette ai polsi di un rapinatore, mentre l’altro, almeno per ora, non è stato ancora preso.

Predisposto un percorso alternativo per gli automobilisti, sia in direzione Caserta che Napoli.