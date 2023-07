Incidente a Gragnano, la piccola Serena morta per una caduta dallo scooter: indaga la Procura

Una bambina di 8 anni è morta a seguito del trauma cranico riportato in un incidente stradale verificatosi a Gragnano, nel Napoletano. Giunta in condizioni disperate all'ospedale Santobono di Napoli, per lei non c'è stato niente da fare.

La piccola - che ha ricevuto le prime cure all'ospedale di Castellammare di Stabia - trasferita nel presidio partenopeo è stata sottoposta a intervento neurochirurgico di decompressione cranica, ma purtroppo è deceduta a causa della gravità del trauma riportato.

Secondo le prime ricostruzioni, la piccola viaggiava sullo scooter condotto da un adulto, ma sarebbe caduta, battendo la testa sull'asfalto.

Il conducente dello scooter è stato identificato ed ha riferito la sua versione dei fatti.

Sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Gragnano Nello D'Auria ha pubblicato due ore fa una frase con fondo nero, sulla quale ha scritto: «Ciao piccola Serena» e ha aggiunto «Ci sono giorni in cui il dolore è così forte che le parole non hanno più voce. Oggi la nostra comunità è segnata da una tragedia troppo grande. L'intera città e l'amministrazione comunale si stringono al dolore della famiglia. Ciao piccola Serena».