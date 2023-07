Incidente in moto, l'automobilista dello scontro indagato per omicidio stradale

È indagato per omicidio stradale per non aver rispettato le regole della strada, l’uomo che era alla guida della Renault Capture, lunedì pomeriggio. Lo schianto della sua auto con una moto è costato la vita a un uomo di 43 anni, Antonio Cavallaccio di Teverola. Stando ad alcune indiscrezioni, in via Casignano, al confine con Teverola il 43enne viaggiava in sella a uno scooter Honda Sh quando, improvvisamente, si è trovato di fronte un’autovettura, la Renault, con a bordo il conducente che non aveva passeggeri con sè. La vettura pare fosse sul punto di svoltare, ma per il motociclista, sbalzato dal motociclo e rovinato con violenza al suolo, non c’è stato nulla da fare. Il conducente dell’auto è stato ricoverato in ospedale. I carabinieri e la Polizia locale lo hanno denunciato per omicidio stradale.