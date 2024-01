Si è conclusa con una richiesta di archiviazione da parte della Procura di Napoli nord, l'indagine che ha visto accusato di concussione, falso e abuso di ufficio l'ex sindaco di Carinaro, Nicola Affinito. Ieri, sono trascorsi venti giorni dalle dimissioni del primo cittadino, il quale ha annunciato la fine del suo mandato ieri sera: «Mi scuso con tutti voi per ciò che non sono riuscito a realizzare», ha scritto in una lettera ai cittadini. Passando al caso giudiziario che lo aveva coinvolto, le ipotesi di reato formulate dal pubblico ministero del tribunale di Napoli Nord in una prima fase - giudice Manuela Massimo Esposito - prendevano origine da una denuncia dell'allora segretario comunale, Carlo Della Peruta, che aveva accusato il sindaco di avere procurato un ingiusto vantaggio al responsabile dell'area "lavori pubblici", ingegnere Daniele Vetere, per non averlo rimosso dall'incarico affidatogli, una volta conosciuta una causa di incompatibilità.

APPROFONDIMENTI Ester, uccisa dal marito: dolore a Calvi,«Qui tornava per le feste e le vacanze» «Favori a un detenuto» condannata l'ex garante Maddaloni: manager al Comune, assunzioni dopo 50 anni

Inoltre, il sindaco Affinito era accusato di concussione: avrebbe tentato di costringere Della Peruta, con un ricatto legato all'acquisizione e alla possibile diffusione di fotografie compromettenti, per garantire alcune utilità a Daniele Vetere. Da ultimo, il sindaco di Carinaro era stato accusato di avere falsificato una delibera del Consiglio comunale, con la quale si era decretato il recesso della convenzione per la gestione della segreteria comunale. E così, sono state accolte le istanze dell'avvocato Alfonso Quarto, difensore del sindaco Affinito, anche dopo gli interrogatori resi dai coindagati - Vetere, difeso dall'avvocato Michele Rillo e dell'assessore Barbato, difeso dal legale Antonio Russo - grazie anche alle indagini difensive svolte nell'interesse del sindaco Affinito.

Le indagini hanno smentito quanto affermato in denuncia. Così, il pm ha avanzato la richiesta di archiviazione del caso. Si è rivelata insussistente l'accusa di abuso di ufficio: l'ingegnere Barbato aveva correttamente indicato gli incarichi già in corso. Così anche per il falso ideologico della delibera, c'era infondatezza. Da qui, la richiesta della Procura.