Esplode un petardo e si ferisce gravemente a una mano. La vittima del botto fuorilegge è un ragazzo di diciassettenne anni. Il minorenne ha riportato gravi ustioni all'arto destro e ferite a quattro dita. L'episodio è accaduto ieri pomeriggio nella zona della centralissima via Napoli. Il ragazzo, come ricostruito, era con un gruppo di amici nell'area dove si svolge la fiera settimanale: avrebbe acceso la miccia del botto senza riuscire ad allontanarsi e a scappare come solitamente accade in queste situazioni. L'esplosione è stata violenta. Molte le persone che sono scese in strada, richiamate dalle urla di dolore e spaventate per il boato. Tra i primi soccorritori sono giunti alcuni familiari, visto che il ragazzo abita poco distante ed è solitamente frequentare l'area mercato, dove si intrattiene ogni pomeriggio con amici e conoscenti anche in sella a scooter e biciclette.

Un'ambulanza del 118, immediatamente allertata da alcuni residenti, ha raggiunto subito il posto ed ha trasportato il ragazzo all'ospedale "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta. Al pronto soccorso ha ricevuto le prime cure dai camici bianchi di turno. Il diciassettenne, nei prossimi giorni, dovrà essere sottoposto quasi sicuramente a un delicato intervento chirurgico alla mano, ma da una prima analisi di caso gli operatori sanitari hanno già annunciato che sarà difficile che recuperi in pieno l'uso dell'arto. Le sue dita erano completamente insanguinate quando è stato soccorso dagli operatori del 118. Quello di ieri, è stato il primo incidente avvenuto in provincia di Caserta, a causa dello scoppio dei botti. Lo scorso anno numerosi furono gli episodi e altrettanti gli interventi da parte degli operatori sanitari delle ambulanze del 118 di tutta la provincia.

Nei prossimi giorni, sicuramente, come accade ogni anno a Maddaloni su disposizione del sindaco Andrea De Filippo. Le forze dell'ordine e il comando di Polizia municipale agli ordini del maggiore Domenico Renga intensificheranno i controlli per prevenire la vendita illegale di petardi e fuochi d'artificio. Lo scorso anno si registrarono alcuni sequestri di botti. La zona, infatti, dove si è registrata la deflagrazione è solitamente luogo dove avviene la vendita più consistente dei botti.