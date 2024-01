Carinaro, casa abusiva al posto garage, tribunale dà ragione a proprietari

Avevano ottenuto il permesso dal Comune di Carinaro per realizzare dei garage in un cortile ma hanno invece costruito una vera e propria abitazione, a disposizione dell'anziana madre; scattato il sequestro dell'immobile dopo il controllo dei carabinieri, l'autorità giudiziaria ha però disposto la riconsegna ai titolari, ritenendo che non vi fossero ragioni per giustificare il vincolo sul bene, tenuto conto che era finita "ed incapace di determinare" un aggravio del carico urbanistico.

La decisione, una sorta di "sanatoria giudiziaria" è stata emessa dal tribunale del Riesame di Santa Maria Capua Vetere, cui si sono rivolti i proprietari (difesi dagli avvocati Vincenzo Guida e Raffaele Gloria) dopo il sequestro effettuato dai carabinieri su disposizione della Procura della Repubblica di Napoli Nord.

L'ufficio inquirente aveva anche ordinato anche lo sgombero dell'immobile, rinviato solo per le precarie condizioni di salute dell'anziana che vi risiede.