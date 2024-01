Pusher incastrato dal cane “Attila” a Villa Literno, “evaso” bloccato a Casal di Principe

I carabinieri della Compagnia di Casal di Principe nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati contro il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato e sottoposto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima due persone. In particolare un 33enne di Casal di Principe è stato arrestato perché ritenuto responsabile di evasione dalla detenzione domiciliare, resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale mentre un 39enne di Villa Literno è stato arrestato perchè resosi responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In quest’ultimo caso i militari dell’Arma, dopo la perquisizione domiciliare, anche grazie al cane “Attila” del nucleo cinofili di Sarno, hanno sequestrato gr.14 di hashish e gr.3 di cocaina.

Sequestrato materiale utile al confezionamento, un bilancino di precisione e la somma di euro 2.300,00 in banconote vario taglio.

Nel corso dell'operazione sono stati sottoposti a controllo anche 6 esercizi commerciali, 191 veicoli e 256 soggetti. 43 sono stati i verbali elevati per infrazioni al codice della strada mentre 3 patenti 2 carte di circolazione sono state ritirate per guida in stato di ebbrezza. Una 37enne romeno è stato poi denunciato per attività di raccolta, trasporto e recupero rifiuti senza prescritta autorizzazione nonché per la ricettazione di un Ape Car Piaggio con telaio alterato. Sequestrato anche un fondo agricolo in via albero lungo, a Villa Literno, ridotto a discarica abusiva.