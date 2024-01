LA SVOLTA

LE TAPPE

Roberto Della RoccaCome previsto comincia questa mattina la settimana decisiva per la definizione del project financing per la mobilità nel capoluogo affidato al consorzio K-City. Come annunciato dal vicesindaco e assessore Emiliano Casale, nel corso del consiglio monotematico della scorsa settimana, con il mese di gennaio si sarebbe completata la prima fase di attuazione della convenzione stipulata con la società, ultimando la partenza dei servizi legati alla sosta a pagamento. La conferma degli ultimi sviluppi arriva da Palazzo Castropignano con la nota dell'Ente che annuncia, da questa mattina, la possibilità di utilizzare, per il pagamento del parcheggio negli stalli blu, anche le carte di debito e di credito bloccate dal 9 ottobre, data in cui K-City ha riattivato i parcometri. Problema non secondario (in ritardo è arrivata anche l'attivazione delle modalità di pagamento con rete Telepass e tramite app Easypark) e di cui si è discusso molto in città anche a causa dei possibili ricorsi che sarebbero scaturiti dalle sanzioni comminate dagli ausiliari. L'attivazione di bancomat e carte di debito risolve definitivamente la vertenza relativa alle multe proprio nel giorno in cui cominceranno i controlli a danno degli automobilisti più indisciplinati. Come previsto dal sindaco Carlo Marino, che ha firmato i decreti poi vagliati e autorizzati dalla Prefettura, il personale della società concessionaria del servizio di sosta a pagamento potrà elevare sanzioni non solo all'interno delle strisce blu ma anche a chi sosterà in doppia fila, sulle strisce pedonali o in divieto di sosta, qualora dovesse impedire l'accesso agli stalli a pagamento. Una novità auspicata e richiesta dagli stessi casertani come sostiene lo Casale: «Abbiamo completato gli iter procedurali e burocratici che erano previsti e adesso cominceremo a fare quello che ci è stato chiesto in più modi e più volte dalla cittadinanza - sottolinea - è cioè garantire un effettivo controllo del territorio e il rispetto delle regole automobilistiche e della sosta. Da oggi non sarà più consentito parcheggiare sulle strisce pedonali, in doppia fila o sui posti riservati a residenti e disabili senza esporre le necessarie autorizzazioni».Nel mirino degli ausiliari del traffico in forza a K-City ci saranno dunque le auto che sostano senza aver pagato il ticket regolamentare e quelle che occuperanno abusivamente gli stalli riservati mentre le auto che parcheggeranno sulle strisce pedonali e in doppia fila potranno essere sanzionate solo se impediranno gli accessi agli stalli alle vetture. Resterà agli agenti della Polizia Municipale il compito di multare gli automobilisti che sosteranno, contro le regole, su stalli riservati ai clienti delle farmacie o davanti ai dehors presenti in città. Una differenza su cui non manca di polemizzare la minoranza. «Il fatto che gli ausiliari di K-City possano multare solo le auto che impediscono l'accesso agli stalli o che utilizzano i posti senza pagare è l'ennesima dimostrazione di quello che abbiamo sostenuto anche in consiglio comunale: i lavoratori faranno l'interesse dell'azienda, che è quello di incassare, e non dell'amministrazione. Speriamo che si concedano al nuovo comandante della polizia municipale i rinforzi necessari a garantire un reale controllo della città» afferma Pasquale Napoletano (FdI).Intanto proseguono le altre attività relative al progetto della nuova mobilità in città e che vedono K-City impegnata sul fronte della lotta al dissesto stradale (vanno avanti le operazioni di colmatura delle buche, come assicurato dal vicesindaco) e per una mobilità più sicura. Ora tocca alla Prefettura concedere le autorizzazione per l'installazione di tre nuovi autovelox. I primi due saranno installati sul tratto cittadino della variante Anas (erano già installati due rilevatori alle uscite "Ospedale" e "Stadio") e il terzo sarà mobile e assegnato alla polizia municipale per i controlli territoriali. Confermati da Palazzo Castropignano anche i termini per la reintroduzione in città dei mezzi sostenibili: entro il primo marzo arriveranno 150 monopattini e invece entro giugno (data posticipata rispetto agli annunci del periodo natalizio) saranno messe a disposizione 50 biciclette elettriche e 25 scooter, anch'essi alimentati a batteria e che saranno distribuiti presso gli stalli che negli anni precedenti erano stati utilizzati per ospitare i monopattini. A completamento del progetto, K-City installerà anche tre nuove postazioni per la ricarica gratuita dei veicoli elettrici nelle aree indicate dall'Ente.© RIPRODUZIONE RISERVATA