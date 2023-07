Schianto fra auto e moto, 43enne muore sul colpo

Lo schianto fra una Renault Capture e una moto è costato la vita a un uomo di 43 anni, Antonio Cavallaccio di Teverola. Lo schianto si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la periferia di Carinaro, in via Casignano, al confine con Teverola. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 43enne viaggiava in sella a uno scooter Honda Sh quando improvvisamente si è trovato di fronte un’autovettura, una Renault Capture, con a bordo il conducente che non aveva passeggeri con sè. La vettura pare fosse sul punto di svoltare perchè viaggiava, probabilmente, nella direzione opposta. Per il motociclista, sbalzato dal motociclo e rovinato con violenza al suolo, non c’è stato nulla da fare. Il conducente dell’auto è stato ricoverato in ospedale sotto shock. Sul posto sono subito giunti gli agenti della Polizia Locale e i carabinieri della stazione territoriale. Antonio Cavallaccio - molto conosciuto in città perchè il padre ha un negozio di scarpe in piazza Marco Polo - lascia moglie e figli piccoli.