Un uomo in 70 anni è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in via Dante a Giugliano in Campania.

L'uomo, che secondo i medici è in pericolo di vita, è stato investito da uno scooter condotto da un 17enne.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.