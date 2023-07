Investe 13enne in bici e fugge: è caccia al pirata della strada

Un bambino di 13 anni è stato investito da un’auto pirata. Il 13enne si trovava in sella alla sua bicicletta lungo via Matteotti a Mercogliano quando è stato travolto dal veicolo. Il conducente non si è fermato per prestare soccorso ed è fuggito via.

Sono stati gli altri automobilisti e i pedoni ad allertare il 118. Il personale sanitario ha poi trasportato il 13enne – che appartiene a una famiglia siriana adottata dall’abate di Montevergine, Riccardo Luca Guariglia - all’ospedale Moscati di Avellino. Gli è stata riscontrata una frattura a una gamba. Scattate immediatamente le indagini per risalire al conducente pirata.