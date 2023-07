Mercogliano, Grazia Razzano e Piero Mignon vincono la “Marcialonga in salita”

Grazia Razzano e Piero Mignon sono i vincitori, rispettivamente per la categoria femminile e maschile, della “XXV edizione della Marcialonga in salita Mercogliano-Montevergine”, la gara podistica nazionale che da 25 anni richiama da tutto il centro sud folle di appassionati, pronti ad affrontare il faticoso tragitto per devozione alla Madonna di Montevergine.

Anche quest’anno l’evento si è rivelato un successo: oltre 500 gli atleti che, ieri, sabato 1 luglio, a partire dalle 16, hanno corso alla volta del Santuario di Montevergine, partendo da Viale San Modestino. Un forte spirito religioso ha spinto podisti di ogni età, amatori e agonisti, dai 30 fino agli 81 anni, a percorrere i 16 km della suggestiva salita campana. “Qui a Mercogliano in gara, a correre per devozione alla Madonna ci sono tutte le generazioni. Molti considerano questa gara come un vero e proprio pellegrinaggio”, osserva Fiorentino Saveriano, vicepresidente della Proloco di Mercogliano.

Una gara, questa che oltre ad essere ormai una tappa fissa nel calendario della Proloco mercoglianese, continua a rappresentare una delle più complicate competizioni sportive, soprattutto per la complessità del percorso, caratterizzato da numerosi tornanti e da una pendenza che sfiora il 10%: “Una gara che non si improvvisa, per cui occorre tanto allenamento e potenziamento”, dice la vincitrice, Grazia Razzano, che aggiunge: ”Il penultimo kilometro è sempre il più duro ma gradualmente ce l’ho fatta, per devozione, quindi la sofferenza non l’ho sentita”.

Un kilometro temuto da tanti, come ammette anche Ida Pugliese, 47 anni, atleta della Montemiletto Team Runners:”Gli ultimi 200 metri sembra che stai per arrivare ma il fisico non ti regge”.

Questo il punto di vista di due atlete di una competizione che quest’anno ha visto anche aumentare il numero di donne iscritte, come fa notare Ida:”Quest’anno noto un incremento di donne, le donne sono tenaci, anche loro animate dalle fede”.

Fede, sport ma anche divertimento: questi gli ingredienti alla base di una manifestazione conclusasi con l’arrivo al Santuario di Montevergine, dove agli atleti arrivati in cima è stata consegnata una medaglia raffigurante la Madonna di Montevergine.

A coronare la giornata, alle 19.30, la cerimonia di premiazione che ha avuto luogo nel Piazzale della Funicolare alla presenza di Pietro Carpenito, Presidente della squadra di atletica Montemiletto Team Runners, del personale della Proloco di Mercogliano e del sindaco della città Vittorio D’Alessio che non ha mancato di sottolineare come la Marcialonga sia una delle sfide più impegnative, ma anche più suggestive per gli sportivi: “Si tratta di una manifestazione che racchiude il fascino di 16km di un percorso favoloso, che offre agli atleti una vista privilegiata su molte bellezze campane dal Vesuvio al Golfo di Napoli”, commenta il primo cittadino.