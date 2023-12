43sima Marcialonga di Massa Lubrense con centinaia di partecipanti

È in programma oggi la quarantatreesima edizione della Marcialonga di Santo Stefano. Il tradizionale appuntamento con la passeggiata lungo un itinerario alla scoperta degli angoli più suggestivi e panoramici del territorio di Massa Lubrense prenderà il via nel primo pomeriggio, alle ore 14. Dalle 9 di questa mattina in piazza Vescovado sono allestiti i banchetti per le iscrizioni che saranno accettate fino a 10 minuti prima della partenza.

La Marcialonga, realizzata grazie al patrocinio ed al contributo del Comune della penisola sorrentina, è un evento che ogni anno richiama a Massa Lubrense centinaia di persone da tutta la Costiera e non solo.

Già per l’edizione 2022, per il grande ritorno dopo la pausa forzata per il Covid, sono stati battuti tutti i record di partecipanti. E quest'anno si punta a fare ancora meglio.

Il programma prevede il raduno in piazza Vescovado da dove si partirà alla volta di via Roma, via Rivo a Casa, via IV Novembre, via Nastro d’Oro, per raggiungere il bivio per Santa Maria Annunziata dove sarà allestito il primo posto di ristoro con panini con salsiccia, vino locale ed acqua. Si proseguirà, poi, lungo via Caselle, via Annunziata per arrivare a piazza Santa Maria. È qui che gli organizzatori hanno previsto la presenza del secondo punto di ristoro a base di dolci sorprese per i partecipanti alla passeggiata.

Si riparte, quindi, percorrendo via Padre Rocco, la rotabile Massa Turro, poi si prende la deviazione per via Mortella da dove si raggiunge via Rachione e, successivamente, piazza Marconi, per proseguire lungo viale Filangieri con l’arrivo in piazza Vescovado dove ad attendere coloro che prenderanno parte alla manifestazione ci sarà il terzo ed ultimo punto di ristoro con tè, cioccolata calda e brioche con la Nutella.

La Marcialonga è un evento plastic free. Si utilizzeranno esclusivamente bicchieri compostabili, in modo da produrre un unico rifiuto da conferire nell’umido insieme ai tovaglioli e ai residui di cibo ed anche i sacchetti delle caramelle. Nonostante non sia una competizione, tra quanti completeranno il percorso entro il tempo limite di due ore verranno estratti alcuni premi messi a disposizione dai commercianti di Massa Lubrense.