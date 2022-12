Meta di Sorrento, la Ginnastica Penisola sorrentina conquista il titolo italiano allieve

META. La C.A.G. Ginnastica Penisola sorrentina protagoniste a Jesolo del campionato Federale di ginnastica artistica a squadre, categoria allieve (classi da 2013 a 2010). Si tratta di un campionato di eccellenza dedicato alle migliori allieve italiane a squadre sotto la guida dei loro istruttori per decretare la squadra campione d'Italia.

Il C.A.G. Penisola Sorrentina con Chiara Malato, classe 2010 di Sant’Agnello, Alessia Russo, classe 2012 di Piano di Sorrento, Anna Rizzo, classe 2013 di Positano e Giorgia Sessa, classe 2013 di Massa Lubrense, tra l’altro promessa italiana già in carica all’esito del campionato italiano individuale di maggio ha conquistato il trofeo tricolore. Quattro ragazze che sul campo di gara sono diventate vere e proprie guerriere, sbaragliando le altre squadre già dalle gare regionali, e chiudendo prime assolute alla fase nazionale, sia in qualifica che in finalissima. Grazie al loro prezioso talento, accompagnato dal duro lavoro dei tecnici, la penisola sorrentina e la costiera amalfitana hanno visto nascere e crescere 4 piccole stelle, che continueranno a portare alto il nome della nostra terra meravigliosa, nella speranza di poter lavorare serene ed in sicurezza in un impianto fisso e dedicato.

Da sempre in mirabolanti difficoltà per la mancanza di impianti professionali in costiera, il C.A.G. Penisola Sorrentina vanta uno staff di tutto rispetto: direttrice tecnica, Rossana De Martino, laurea in giurisprudenza, tecnico federale e giudice nazionale FGI maschile e femminile, preparatrice fisica e referente regionale di giuria FGI Campania; Alessandra Cataldo, laurea in naturopatia, tecnico FGI, preparatrice fisica e personal trainer; Diana Cafiero, Jacopo Cinque, Lorenza Coppola, Giovanni Ruocco, tecnici FGI, Maica Acanfora, giovane leva tra i tecnici sportivi, Silvana Gargiulo, esperta in danza classica, pilates e postura. Il sodalizio metese attivo da 20 anni nel settore sportivo e della ginnastica artistica, lo staff, assieme al presidente Maria Grazia Ercolano, e a tutti i tesserati, è ormai da sempre alla ricerca di un impianto, restando per anni tutti costretti a lavorare in palestre scolastiche, sobbarcandosi dunque il gravoso ed estenuante ruolo di montare e smontare l'intero impianto dedicato alla ginnastica maschile e femminile di alta specializzazione per consentire agli studenti di usare la palestra. Ed è proprio la mole di difficoltà dei ragazzi che rende il loro lavoro così prezioso e la loro vittoria così unica e gloriosa. "Campioni d'Italia 2022", gridava al microfono il responsabile del settore GAF giovanile FGI, mentre tecnici, genitori e ginnaste tutti in lacrime hanno visto il loro sogno diventare realtà, mentre tutta Italia applaudiva in piedi.