Panchine letterarie in onore di Caruso, Bruni e D'Alessio

Nuove panchine letterarie installate a Calvizzano. E ancora una volta ad essere omaggiati sono i grandi della cultura napoletana. Nello specifico, dopo Pino Daniele, Troisi, Totò e Eduardo, sono state installate panchine che ricordano Enrico Caruso, Sergio Bruni e Gigi D'Alesso.

L’installazione delle panchine avviene nell’anno in cui si celebrano i 150 anni dalla nascita di Caruso, in occasione della nomina ad “Ambasciatore della musica napoletana” di Gigi D’Alessio e a titolo di ringraziamento verso Sergio Bruni in quanto ha reso celebre nel mondo la musica napoletana partendo proprio dall’area nord di Napoli.

Le panchine sono state realizzate con una novità rispetto a quelle del passato. Sullo schienale di ognuno di esse, infatti, è stato inserito un “qr code”, da scannerizzare con la fotocamera del proprio smartphone, attraverso cui è possibile raggiungere e ascoltare su Youtube '''O sole mio'', "Non mollare mai" e "Carmela".