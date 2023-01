Camorra, revocato programma di protezione al pentito Giannuzzi

Teodoro Giannuzzi, in passato legato ai clan Polverino e Orlando di Marano, non è più un collaboratore di giustizia.

La notizia è stata resa nota stamani mentre si celebrava l'udienza di un processo d'appello che vede coinvolti numerosi trafficanti di droga legati alle consorterie criminali di Marano.

Giannuzzi, in pratica, non gode più del programma di protezione. Le ragioni alla base di tale decisione non sono ancora note.

Il ruolo del pentito era stato fondamentale, nel corso degli ultimi anni, per ricostruire le dinamiche interne al gruppo Orlando, da qualche anno egemone nei territori di Marano e Quarto. Giannuzzi è stato testimone del passaggio di consegne tra la fazione dei Polverino e gli Orlando, storica cosca maranese da sempre legata ai Nuvoletta.