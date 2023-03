Via ai lavori, a giugno riapre la storica via Krupp a Capri

Via Krupp, la superpanoramica strada dell'isola di Capri chiusa ormai da anni, riaprirà a giugno. È l'annuncio del sindaco Marino Lembo e degli amministratori dell'Isola Azzurra. «Sono già iniziati i lavori sul costone roccioso di Marina Piccola per la riapertura della storica via Krupp», si legge in una nota diffusa nel pomeriggio. La strada era stata chiusa circa un decennio fa a causa di alcuni massi franati, anche per non mettere a rischio l'incolumità delle persone.

Oggi sono cominciati i lavori, affidati ad un'impresa che ha partecipato ad una gara indetta dal Comune di Capri e che istituisce un Partenariato pubblico-privato che durerà cinque anni, con un investimento complessivo di circa quattro milioni. «In questo modo - spiega il sindaco Lembo - Via Krupp sarà gestita dal Comune di Capri, che ne resta titolare, ne garantirà pulizia e manutenzione e conserva la facoltà di organizzare eventi e manifestazioni, senza vincoli. Il Partenariato, poi, assegna alla società concessionaria, la responsabilità della gestione delle opere di difesa, della manutenzione del costone roccioso, della sorveglianza e della previsione delle condizioni avverse. Questa divisione di responsabilità e di competenze tra Comune e Concessionario è la formula innovativa che mette insieme l'interesse di tutti».

Del resto, spiega il sindaco, l'accesso a via Krupp è gratis, sia per i turisti che per i cittadini dell'isola: non è previsto alcun biglietto, come prevedevano «vecchi programmi rimasti senza successo». Dunque, da giugno, Capri e i suoi visitatori torneranno a godere di nuovo della vista mozzafiato che si ammira da quell'angolo dell'isola scavato nella roccia, che nel 1902 Krupp donò ai capresi e che fu progettato dall'architetto napoletano Emilio Mayer. Una notizia accolta con entusiasmo da parte degli operatori turistici che tornano ad inserire via Krupp nei loro itinerari, ma anche dagli isolani. La strada resterà aperta continuativamente da giugno a settembre e nel periodo natalizio, giorno e notte. In autunno e in inverno, verranno svolti i lavori di manutenzione e di miglioramento delle opere di difesa.