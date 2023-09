Capri si avvia a prolungare la stagione turistica, capofila il Ristorante Da Paolino

Sarà quello di quest’anno un autunno nel verde e nei sapori di capri. Capofila dell’iniziativa che lancia il brunch domenicale sarà il ristorante Paolino. La Limonaia, all'inizio di via Palazzo a Mare, conosciuta appunto dagli americani come "LemonTrees" per i suoi alberi carichi di limoni che ne adornano il giardino e le terrazze, a pochi passi dalle vestigia imperiali di epoca augustea. I titolari hanno deciso di riprendere un’antica tradizione e vivacizzare anche i mesi autunnali prolungando l'apertura fino a inizio Novembre. Il ristorante Da Paolino, che ha fatto dei sapori al sentore di limone il proprio marchio di fabbrica, è divenuto nel tempo luogo iconico e di stile, tappa fissa di tutte le celebrities di Hollywood sin dagli anni 80 e 90.

Oggi Paolino punta al prolungamento della stagione turistica, proprio perché è immerso nella natura del verde di Capri contornato dai limoni, e lo fa come apripista tra gli imprenditori del turismo caprese, ma la scelta è dettata dalla necessità di un ritorno ai sapori più autentici e lenti e non solo dalle esigenze della classica clientela VIP che di norma in autunno preferisce altre mete.

L’annuncio è stato dato questa mattina da Michela e Arianna, la terza generazione dei ristoratori a Palazzo a Mare che hanno appreso l’arte dell’accoglienza dalla nonna Michelina e dal nonno Paolino, da qui il nome del ristorante, e dalla zio Lino che ancora tiene il timone ed insegna alle nipoti l’arte dell’accoglienza. E nell’annunciare il prolungamento dell’apertura, che sarà la novità di questa estate, le due giovani imprenditrici dichiarano: "il nostro intento, quali operatori del turismo, è volto a riscoprire la vecchia anima di Capri e lo facciamo in controtendenza, aprendo per i brunch della domenica dal 15 ottobre in poi, fino ai primi di Novembre, estendendo l'apertura a pranzo sin dal 17 ottobre fino alla prima settimana di Novembre. Il nostro intento è di smuovere un po' le acque, tentando di attrarre quella bella clientela autunnale e offrire loro un posto per un ristoro elegante, fresco e con un occhio alla tradizione dei classici sapori di Capri.

"Paolino, sin dallo scorso secolo, ha ospitato alla stessa maniera i clienti capresi che la preferivano come tappa per l'aria fresca del limoneto; un luogo dove soffermarsi per un ristoro e bere il nettare di Marucella, nella zona di Palazzo a Mare che non a caso veniva prodotto proprio da Paolino e da cuoca Michelina aiutate dalle nipoti Arianna e Michela. Un luogo in cui gli isolani si sfidavano in accanite partite di bocce o che fungeva da pausa di decompressione dopo le lunghe giornate di lavoro in mare, sui terreni o nei cantieri edili. Con gli anni 80, 90 Paolino conquista una fama mondiale grazie alla cucina dei sapori capresi di nonna Michelina, sempre ai fornelli, tra bombe fritte e ravioli con caciotte fresche e fragranze al limone. Gli ospiti erano attratti sia dalla straordinaria cucina che dalla travolgente simpatia di Lino, sempre in sala e grande anfitrione e amico degli illustri frequentatori e habitué dell'isola, di cui diventava spesso amico. Tra i nomi famosi di quel tempo si ricordano Edwige Fenech e Luca Cordero di Montezemolo che erano sempre di stanza sull'isola, con la loro villa sul mare a poche centinaia di metri dal ristorante, ma anche artisti e musicisti di grande fama come Maraiah Carrey, Nicholas Cage e tantissimi altri. Questa volta è stata proprio la terza generazione con le nipoti di Lino: Arianna e Michela, affiancate dai figli, a farsi capofila di questa iniziativa di apertura prolungata per permettere anche in autunno a capresi, habitué e ospiti dell'isola che amano soggiornarvi nei lunghi weekend d'ottobre, di prolungare le vacanze estive. Si prevede che anche altre attività sull'isola seguiranno l'esempio della famiglia De Martino Da Paolino, tra queste altre attività di ristorazione e piccoli hotel che cercano di attrarre un turismo che favorisca l' ospitalità delle strutture ricettive gestite dalle famiglie di Capri, ma anche alcuni stabilimenti balneari, i bar della Piazzetta Umberto I e chissà, forse anche qualche griffe blasonata che abitualmente, allo scadere di settembre, serra i battenti per riaprire nel periodo di Pasqua.