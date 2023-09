Capri, c'è Mr. Rain alla Taverna Anema e Core: brindisi e after party

Sabato di metà settembre con Mr. Rain, che si è concesso un “after party” alla Taverna Anema e Core, subito dopo il concerto che lo ha visto protagonista alla Certosa di San Giacomo nell'ambito della rassegna That’s Amore.

Tra gli artisti più acclamati del Festival di Sanremo - con all’attivo oltre 700 milioni di streaming e 13 dischi di platino, Mr. Rain, ha iniziato il suo “Supereroi tour” a fine giugno, e fatto una tappa d’eccezione a Capri. Improvvisata, per un drink nella taverna caprese con la musica live di Gianluigi Lembo e l’Anema e Core Band, in compagnia di Francesco Cicchella, Vincenzo De Lucia, ed il direttore artistico della kermesse che lo ha invitato come super ospite sull’isola, Valerio Pagano.

Look street style, canotta bianca e pantaloni neri, il rapper è stato immortalato durante il brindisi di fine serata, tra selfie e foto con i fan.