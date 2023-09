La Giornata della Cultura Ebraica oggi a Napoli

Trenta paesi europei, sedici regioni italiane, centouno città della Penisola. Sono questi i numeri che fanno da sfondo alla ventiquattresima edizione della Giornata Europea della Cultura Ebraica.

Le manifestazioni, coordinate e promosse dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sono in corso anche a Napoli con visite guidate, conferenze e dialoghi durante l’intera giornata di domenica 10 settembre 2023. Tema dell’anno è la bellezza, inquadrata sia sul piano artistico che scritturale.

In seguito agli eventi tenutisi nel corso della mattinata, in particolare la conferenza “La bellezza nel cantico dei cantici” e le visite alla Sinagoga e al Vecchio cimitero ebraico, la Giornata proseguirà con la conferenza del dott. Giuseppe Cuscito dal titolo “Bella come la luna, splendente come il sole – la bellezza del cosmo nella cultura ebraica antica”. Con quest’ultimo evento, previsto per le ore 17:00, si concluderà la Giornata Europea della Cultura Ebraica.