Poggiomarino, Maurizio de Giovanni presenta “È colpa dei sogni” al Parco archeologico di Longola

Eccellenze nelle eccellenze. Sarà proprio così, domenica prossima, 10 settembre, alle 20.30, a Poggiomarino, quando Maurizio de Giovanni, insieme con i suoi fedelissimi compagni di viaggio, Marco Zurzolo, Rocco Zaccagnino e Marianita Carfora, porterà in scena - nello splendido scenario del Parco Archeologico Naturalistico di Longola - il suo nuovo spettacolo “È colpa dei sogni”, per la regia di Annamaria Russo.

Il grande scrittore napoletano, accompagnato da quello che è riconosciuto, attualmente, come uno dei migliori sassofonisti italiani ed europei, Marco Zurzolo, dalla fisarmonica di Rocco Zaccagnino e dalla potente voce di Marianita Carfora, condurrà il pubblico in un viaggio tra le storie dei protagonisti dei suoi romanzi seguendo un unico filo conduttore: i sogni che popolano le loro menti. Sarà come se il commissario Ricciardi, Sara, Mina Settembre, i bastardi di Pizzofalcone camminassero e interagissero nelle stesse strade negli stessi momenti, con la musica a scandirne gli accenti, le pause, i ritmi del cuore, fino a sciogliere le parole facendole vibrare. E tutto avverrà all’interno del Parco di Longola, il villaggio protostorico di isolotti e capanne risalente al 1300 a.C., scoperto per caso e difeso dai cittadini di Poggiomarino all’inizio degli anni 2000: la “Venezia della preistoria”, i cui abitanti sono ritenuti dagli studiosi i fondatori dell’antica Pompei.

L’evento – a ingresso gratuito – rientra nell’ambito della Rassegna “Est...arte”, finanziata dalla Città Metropolitana di Napoli e organizzata in collaborazione con il Comune di Poggiomarino e con il locale circolo di Legambiente proprio per valorizzare, in particolare, il sito protostorico di Longola attraverso la cultura e l’arte.

Prima dello spettacolo, a partire dalle 18:30, sarà possibile, infatti, visitare il Parco archeologico e fare un giro tra i suoi specchi d’acqua, gli isolotti, le sue capanne.

De Giovanni: «È un piccolo viaggio attraverso la mia scrittura». «“È colpa dei sogni” – spiega de Giovanni - è un piccolo viaggio attraverso la mia scrittura, attraverso alcuni pezzi di tutte e quattro le saghe, un racconto commosso sul calcio e sul rapporto tra un padre e un figlio attorno al calcio. Il tutto intervallato da musica e canzoni, proprio come all'interno dei miei libri ci sono musica e canzoni, per legare tutto attraverso una voce di una misteriosa signora che in realtà è una rappresentazione della città e di Napoli».

«È un grande onore per noi – sottolinea Felice Sorrentino, Consigliere Delegato della Città Metropolitana – avere con noi a Poggiomarino delle eccellenze come Maurizio de Giovanni, che ringraziamo di cuore per aver accettato il nostro invito a valorizzare Longola con la sua arte, e i suoi straordinari compagni di viaggio. Promuovere la cultura, specie in un momento come quello che stiamo vivendo in cui se ne sente sempre più forte il bisogno, è un percorso difficile ma riteniamo che questa sia la strada giusta da intraprendere. Come Città Metropolitana voglio ringraziare, inoltre, l’amministrazione comunale di Poggiomarino, in particolare le assessore alla Cultura, Maria Carillo, e agli Eventi, Lisa Speranza, e il Circolo Legambiente con la sua presidente Lina De Vito per la grande organizzazione messa in campo per la migliore riuscita dell’evento».

Gli altri eventi della Rassegna

La Rassegna “Est…arte” prevede, inoltre, altri due spettacoli teatrali, sempre a Longola: sabato 16 settembre andrà in scena “Donna Chiarina”, della Compagnia teatrale “I Caponi”, mentre domenica 17 sarà la volta di “Donne che… incantano” ad opera della compagnia “Chapeaux”, entrambi con inizio alle 20.30.