Castellamare e comuni limitrofi, nuovi controlli dei carabinieri: sequestrati 200 grammi di marijuana

200 grammi di marijuana sequestrati. Questo uno dei risultati ottenuti dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia che hanno setacciato diverse zone della costa fino ad arrivare ai vicini monti.

I carabinieri stabiesi insieme ai militari del reggimento Campania hanno sondato diversi comuni e controllato persone e veicoli prediligendo perquisizioni domiciliari in abitazioni di persone già note alle forze dell’ordine.

Tornando alla droga, i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia hanno trovato e sequestrato 100 grammi di marijuana in un’area comune di via Messigno, a Pompei.

Gli altri 100 grammi della stessa sostanza, invece, sono stati trovati a Pimonte dai militari della locale stazione.

Anche qui in un’area comune, a via San Sebastiano.

Durante i controlli in strada i carabinieri hanno segnalato diversi ragazzi trovati in possesso di modiche quantità di droga e denunciato due autisti indisciplinati: il primo per non aver mai conseguito la patente, la seconda per essere stata fermata alla guida di un’auto oggetto di appropriazione indebita. L’auto è stata sequestrata.