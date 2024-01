Maria Meglio, 102 anni: premiata cittadina emerita a Sant'Antonio Abate

Una festa con parenti e amici. E una pergamena che la definisce cittadina emerita di Sant'Antonio Abate. Maria Meglio, classe 1922, è stata festeggiata dalla sua città.



Una giornata speciale per una donna che ha raggiunto e superato il traguardo delle cento candeline.

Emozionata e sorridente la bisnonna, che ha sempre una parola buona per tutti da sempre come racconta anche la sindaca Ilaria Abagnale.

«Auguroni alla simpaticissima e cara Maria, nostra concittadina che ha ieri compiuto ben 102 anni d’età! La sua esperienza e la sua saggezza sono un vero tesoro per la nostra comunità, e siamo onorati di poterle celebrare con una pergamena di benemeranza che dedichiamo ai nostri abatesi centenari. Nonna Maria è stata festeggiata dalla sua famiglia, trattenendo a fatica l’emozione per l’importante traguardo di vita raggiunto… e anche per tutti i dolci e i fuochi d’artificio, che non si aspettava fossero tutti per lei! E invece, sua figlia e i suoi nipoti hanno voluto ringraziarla per quanto di bello ha regalato loro in questi anni di vita e che auguriamo sia solo parte di tanti altri ricordi da conservare nel lungo futuro gioioso che l’attende».