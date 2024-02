Nessuna buona nuova per le centinaia di famiglie che da oltre dieci anni attendono la consegna dei loculi cimiteriali. Il via libera del collaudatore dell'opera - realizzata dalla ditta Mastromimico di San Cipriano d'Aversa - non è ancora arrivato.

La data della consegna delle nicchie, annunciata varie volte negli ultimi 18-24 mesi e sempre slittata per intoppi di natura tecnica, continua a essere avvolta nel mistero. In autunno, i vertici del Comune avevano indicato in dicembre la data della possibile consegna. Poi si era vociferato di un via libera per gennaio, smentito da successive comunicazioni.

Nei giorni scorsi i tecnici del Comune e i rappresentanti dell'azienda - confiscata per mafia qualche anno fa - si sono incontrati nuovamente. È il collaudo strutturale il pomo della discordia. Il collaudatore indicato dal Comune lo ha bocciato un anno fa, richiedendo all'azienda integrazioni sul fronte delle prescrizioni antisismiche.

I lavori furono commissionati 13 anni fa all'azienda di San Cipriano d'Aversa, che pochi anni dopo finì al centro di un'inchiesta giudiziaria. I titolari furono arrestati per collusioni con il clan dei Casalesi. L'intervento, inizialmente bloccato, riprese con modalità diverse: ad anticipare le somme per la costruzione delle nicchie non furono più gli imprenditori (attraverso un project financing) ma gli stessi cittadini. Centinaia di famiglie hanno già versato il dovuto. Le ultime notizie, circolate all'ufficio tecnico comunale, farebbero propendere per una consegna tra aprile e maggio.