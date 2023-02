Circumvesuviana, posizione bus sostitutivi in tempo reale consultabile sul web

Consultare in tempo reale la posizione del bus sostitutivo che collega le stazioni di Vico Equense e Castellammare di Stabia della Circumvesuviana. Questa la novità messa a disposizione degli utenti dell'Ente Autonomo Volturno, che in una nota informa come «le informazioni sui bus sostitutivi ed integrativi per la interruzione della linea circumvesuviana da Vico Equense a Castellammare (per indagini in corso delle autorità giudiziarie) sono disponibili sul sito Eav e sulla pagina Facebook di Eav». Il servizio sostitutivo tra le due città del golfo di Napoli è un servizio circolare. Collegandosi al link del sito della società che gestisce il servizio, si possono consultare i punti di fermata e la posizione in tempo reale degli autobus sul percorso. Da mercoledì primo febbraio è stato istituito un ulteriore servizio aggiuntivo su autobus che collega Sorrento a Vico Equense e prosegue poi via autostrada per Napoli. Gli orari sono pubblicati sul sito.