Comune di Pozzuoli, l'ultima è una gaffe: l’opposizione rappresentata in Consiglio comunale dal gruppo "Italia viva Pozzuoli" e dal consigliere Gianluca Sebastiano ha accusato il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni di non essere presente al vertice convocato domenica scorsa in Prefettura a seguito delle forti scosse registrate prima ai Campi Flegrei e poi ai margini del Vesuvio.

Accusa priva di fondamento perché l'incontro non era stato fissato in presenza bensì in videochiamata ed erano presenti in 23, ciascuno in rappresentanza di un'istituzione e compreso i sindaci dell'area flegrea. Oggi i capigruppo che sostengono la maggioranza al Consiglio comunale di Pozzuoli hanno solidarizzato con il sindaco Manzoni con la seguente nota:

«"NOI” forze di governo della città, consapevoli del delicato momento storico dovuto alla recrudescenza del fenomeno del bradisismo, esprimiamo il nostro pieno sostegno al sindaco Luigi Manzoni e riteniamo inaccettabile la strumentalizzazione avvenuta negli ultimi giorni. Su temi come quelli legati al bradisismo, le forze istituzionali hanno il dovere, al di là dell’appartenenza, di operare con spirito collaborativo nell’interesse della collettività. Le legittime ansie e preoccupazioni dei cittadini richiedono atteggiamenti seri e non possono essere oggetto di becere illazioni. La massima attenzione nazionale, con l’emanazione di un apposito provvedimento, il costante monitoraggio degli organismi scientifici competenti e la stabile attenzione degli uffici comunali sono solo una parte delle attività poste in essere. Tutte le misure per la prevenzione e la mitigazione dei rischi derivanti dal fenomeno bradisismico si stanno attuando con regolarità. Come forze di maggioranza continueremo a sostenere le iniziative intraprese con l’ auspicio che il lavoro nell’interesse dei cittadini coinvolga anche chi si è caratterizzato solo per sterili polemiche».

I gruppi consiliari: Pozzuoli Libera, Progressisti Democratici, Pozzuoli al Centro, Spazio Flegreo, Europa Verde, Gruppo misto di maggioranza.