Contadini danno fuoco a sterpaglie, incendio al Montagnone

Alimentate dal vento, le fiamme di un rogo appiccato da alcuni contadini della zona, hanno distrutto nel pomeriggio di ieri un'area semi boschiva al Montagnone di Ischia.

A finire distrutti dal fuoco, sterpaglie, arbusti e albero di basso fusto in una area che si trova non lontano da Via Quercia, la strada solo paerzialmente carrabile attraverso la quale poi sono confluiti in zona l'autobotte ed una squadra di Vigili del Fuoco che con la collaborazione dei volontari della protezione civile, nel giro di un paio di ore sono riusciti a domare le fiamme.

Nessun danno a persone, cose e abitazioni dunque, anche se l'aria rarefatta e fredda di questi giorni ha mantenuto a lungo una cappa di fumo irrespirabile, costringendo gli abitabti della zona a stare chiusi in casa.

Inizialmente il fuoco sarebbe stato appiccato dunque da contandini che hanno poderi e terreni coltivati in zona, come al solito per liberarsi delle sterpaglie che crescono ai margini dei campi ed è stata l'azione del vento poi ad avere alimentato le fiamme del rogo che ha poi raggiunto un'area più estesa di sottobosco, ma non è riuscito ad andare oltre per la presenza della strada al livello inferiore e dei campi coltivati a quello superiore.

L'incendio è stato stigmatizzato dai Verdi che con l'onorevole Francesco Emilio Borrelli e la portavoce per l'isola d'Ischia, Maria Rosaria Urraro hanno parlato di "ennesimo schiaffo al patrimonio boschivo isolano, causato come sempre dalle azioni di alcuni sconsiderati".