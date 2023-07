Vie del mare in area flegrea: da domani da Baia e Torregaveta ripartono i traghetti diretti alle isole di Ischia e Procida. Il servizio, promosso dalla compagnia Capitan Morgan, è attivo dal lunedì al venerdì fino al 31 agosto. Il collegamento marittimo parte da Pozzuoli alle 9.10, per fare tappa al porto di Baia alle 9.30, poi a Monte di Procida alle 10, a Torregaveta alle 10.10. L'arrivo a Procida è previsto alle 10.25, a Casamicciola alle 10.55. Di pomeriggio al rientro, il traghetto partirà alle 18 da Casamicciola e da Procida alle 18.40. È possibile acquistare i biglietti online sul sito della compagnia www.capitanmorgan.it oppure a bordo del traghetto all'arrivo in porto. La tassa di sbarco è inclusa nel prezzo.

La linea flegrea marittima ha riscontrato già la scorsa estate adesione di passeggeri, che hanno scelto anche i porti di Baia, Monte di Procida e il molo di Torregaveta per imbarcarsi verso le isole del golfo. Il servizio è attivo per due mesi e mezzo, consentendo di raggiungere Ischia e Procida in pochi minuti. Secondo il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, è «una grande occasione per l'estate flegrea. Ed una grandissima opportunità per chi, da Napoli, potrà arrivare nella nostra città in Cumana, al capolinea. Dal pontile di Torregaveta in pochi minuti, via mare, si potrà essere a Procida e Casamicciola. Da Montesanto alle isole, una linea diretta. E viceversa commenta il primo cittadino -. Così come chi giungerà a Bacoli troverà a Torregaveta gli autobus per il mare, le spiagge ed i siti archeologici del nostro paese. Oppure potrà decidere di prendere la Cumana e raggiungere Napoli».

Collegamenti marittimi anche per approdare nel comprensorio flegreo e scoprirne i tesori archeologici. «Scendendo a Baia si sbarcherà direttamente sul Parco Archeologico Sommerso più grande del mondo. A due passi dalle Terme Romane, dal Tempio di Diana, dal Tempio di Venere sul porto aggiunge il sindaco Della Ragione -. Così favoriamo e sosteniamo il turismo, lo sviluppo, l'economia».

Il potenziamento e il rilancio delle vie del mare è tra gli obiettivi degli enti pubblici locali, anche per contrastare il traffico verso la litoranea che si registra in estate lungo le principali strade. «È la prima volta che la nostra città avrà così tante corse. Lo abbiamo voluto fortemente perché crediamo tantissimo alle vie del mare, ad orari molto utili per bagnanti e turisti . prosegue il primo cittadino di Bacoli Un servizio marittimo con prezzi assolutamente vantaggiosi. Si va dai 2,50 ai 5 euro. Si potrà, sia da Baia che da Torregaveta, raggiungere anche Pozzuoli è Monte di Procida via mare. Lo avevamo promesso. Abbiamo iniziato lo scorso anno e adesso si fa ancora meglio conclude Della Ragione -. Ringrazio la Regione. Ringrazio il presidente della Commissione Trasporti, Luca Cascone, l'assessore Vittorio Ambrosino, il vicesindaco Marianna Illiano, la Capitan Morgan».

E per domani, in apertura di servizio, già si contano prenotazioni. Marianna Illiano, vicesindaco di Bacoli con delega alle Vie del Mare, commenta: «Si collegano ancor di più i Comuni dell'area flegrea con quelli isolani, è una grandissima opportunità anche per chi, da Napoli, potrà arrivare a Bacoli».