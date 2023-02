Ercolano: furto sventato a scuola, le guardie giurate chiamano i carabinieri

Sventato furto all'interno di una scuola a Ercolano, in provincia di Napoli. Intorno alle 3 di notte i carabinieri, allertati da una vigilanza privata, sono intervenuti in via Doglie per la segnalazione di un tentativo di furto nell'istituto scolastico «Ettore Iaccarino». Poco prima era scattato l'allarme e le guardie giurate avrebbero notato dei ragazzi fuggire dalla palestra, lasciando sul posto alcuni palloni appena presi. I militari hanno ispezionato l'edificio scolastico e da un primo sopralluogo non sembra essere stato danneggiato o rubato alcunché.