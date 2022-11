Errore sull'etichetta: yogurt scade il 31 novembre. «Ma nessun pericolo»

Sant'Antonio Abate. Compra uno yogurt in offerta e a casa scopre che scade il 31 novembre. Una data che non esiste, che ha subito spinto un 50enne di Sant'Antonio Abate a contattare la Muller, azienda che ha mandato in distribuzione il prodotto con un'insolita scadenza.

«Si tratta di un errore sull'etichetta, ma per sicurezza ho avvertito l'azienda e restituito alla Conad i prodotti» spiega il protagonista dell'insolita scoperta.

Contattato il servizio clienti dell'azienda, la Muller ha rassicurato il consumatore sui «seri sistemi di controllo della qualità», ma nel frattempo ha «già provveduto ad informare i responsabili dell'unità produttiva interessata».

La data generata sulle etichette sarebbe frutto di un insolito errore, ma secondo le prime verifiche gli yogurt dovrebbero essere perfettamente conservati e senza alcun problema. Dunque, non ci sarebbero pericoli sulla freschezza del prodotto.