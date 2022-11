False dichiarazioni per guidare l'auto dopo il sequestro: scoperto

Altolà dei carabinieri a un 27enne di Forio. Sorpreso alla guida di un’auto sequestrata perché senza assicurazione e, nonostante gli fosse stata ritirata, il giovane ha mostrato ai militari una carta di circolazione duplicata dalla Motorizzazione. Quindi, i carabinieri sono insospettiti e, dopo aver contestato le prime violazioni, sequestrato l’auto e ritirato anche quella carta di circolazione, hanno approfondito gli accertamenti. Hanno così scoperto che, pochi mesi dopo il controllo di aprile, l’uomo aveva presentato una denuncia in cui dichiarava falsamente di aver smarrito il documento e aveva fatto poi la stessa cosa anche a novembre, il giorno successivo al secondo ritiro. Questa volta, in un'altra caserma. Da qui la nuova denuncia per falsità ideologica, e non solo: gli è stata revocata la patente e confiscato il veicolo.