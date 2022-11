Scampia, urla il nome del complice e gli lancia una busta piena di droga

Urla il nome del complice e getta lungo le scale del palazzo una busta con 20 dosi di marijuana e 19 stecche di hashish per un peso complessivo di quasi 90 grammi di droga pronta alla vendita.

Così è stato arrestato a Scampia per detenzione di droga a fini di spaccio Gaetano Mancinelli, 33enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Denunciato inoltre il complice 51enne, anche lui del posto, per favoreggiamento nello stesso reato.

Il fatto è accaduto in via Marrazzo quando il 35enne sull’uscio del portone del civico 2 ha urlato il nome del 51enne – verosimilmente una vedetta poco attenta - e ha gettato lungo le scale del palazzo la busta in plastica. L’arrestato è in attesa di giudizio.