Cicciano, lavorazione illecita di metalli e rifiuti speciali: denunciato

Oltre alla denuncia del titolare dell'attività, non iscritto alla Camera di commercio, i carabinieri della stazione Forestale di Roccarainola unitamente ai militari della stazione di Cicciano, hanno sequestrato un'attività di lavorazione di metalli a Cicciano.

Il titolare, un 60enne del posto, non era infatti iscritto alla Camera di Commercio. Inoltre i militari hanno scoperto un deposito attiguo al locale di rifiuti speciali non pericolosi privi di documentazione. L'operazione rientra in un più ampio servizio di controllo delle attività al fine di prevenire l'illecito smaltimento dei rifiuti a tutela dell'ambiente