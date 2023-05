Ventiquattro bambini pronti per essere accolti nel nuovo asilo nido comunale già dal prossimo anno scolastico: si sblocca, dopo un blocco durato decenni a causa dei commissariamenti e della burocrazia lumaca, l'iter che ha portato all'inaugurazione di un'opera dal grande valore simbolico in un territorio dove l'offerta pubblica di servizi riservati agli under 3 resta ancora lontana dalla domanda che proviene soprattutto dalle madri lavoratrici. Una carenza che coinvolge tutta l'Italia e in particolare la Campania.

Il nido di via Firenze colma un vuoto, insomma, che poi sarà riempito anche attraverso la realizzazione di un altro complesso, già finanziato attraverso le risorse del Pnrr. Sarà per questo che l'apertura del «Girasole azzurro», nome emblema dell'inclusione oltre gli stereotipi, ha segnato un punto di svolta, un traguardo raggiunto dopo quasi mezzo secolo. Originariamente destinato a servizio per la prima infanzia, durante gli anni del terremoto del 1980, l'edificio fu trasformato a sede della pretura. Poi divenne il fantasma di se stesso fino a quando, nel 2011, l'assessore regionale Russo con la giunta Caldoro finanziò il progetto dell'asilo nido candidato dall'amministrazione in carica.

È toccato all'amministrazione guidata dal sindaco Peppe Jossa impartire lo sprint finale e rimuovere gli ultimi ostacoli. Il mese prossimo sarà anche pubblicato l'avviso che conterrà le modalità e i dettagli per la presentazione delle domande di iscrizione. «Rispondere alle esigenze dei cittadini è la cifra della civiltà di un territorio e anche quella delle priorità che deve avere chi guida le comunità», ha dichiarato il primo cittadino che, proprio in occasione del taglio del nastro avvenuto alla presenza del vescovo di Nola Francesco Marino, ha annunciato anche la convocazione della commissione toponomastica «per legare le nuove aperture che seguiranno alla memoria e ai fatti che hanno segnato la nostra comunità».

Presente alla cerimonia anche Mara Carfagna che da ministro per il Sud ottenne l'istituzione degli asili nido per garantire in ogni città almeno 33 posti ogni 100 bimbi da 0 a 36 mesi. Una misura che a Marigliano si è concretizzata con l'arrivo di risorse aggiuntive già dal 2022, pari a 184 mila euro: «In questo modo le donne potranno trovare un luogo per conciliare vita lavorativa e familiare. Non è un caso che il tasso di disoccupazione femminile sia più alto proprio dove mancano servizi dedicati all'infanzia».



Un servizio pubblico essenziale, insomma, «come sottolineato dall'assessore alle politiche sociali Rosanna Palma - per la crescita delle nostre nuove generazioni alle quali garantire anche modelli didattici moderni ed innovativi per favorirne l'apprendimento e lo sviluppo». Ora l'aspettativa di molte mamme è che a partire dai prossimi mesi possano utilizzare l'asilo e gestire al meglio la propria vita, soprattutto professionale.