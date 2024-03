Giugliano in Campania: vaga per l’Asse mediano tra le auto che sfrecciano, carabinieri salvano 80enne

Alla centrale operativa della compagnia di Giugliano in Campania arrivano diverse segnalazioni ma il messaggio è sostanzialmente lo stesso: «Una persona sta passeggiando sull’Asse Mediano, è spaesato».

I militari della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano raggiungono in pochi minuti l’asse mediano. Ogni minuto può essere prezioso e la gazzella percorre la strada – nota per essere percorsa ad alta velocità – in direzione Giugliano centro.

Ad un tratto compare l’uomo che vaga sulla corsia di soprasso contro le auto che sfrecciano.

Lampeggianti accesi e segnalazione sul tetto dell’auto con l’avvertimento di rallentare e i carabinieri scendono dalla gazzella.

Pochi secondi e l’uomo – visibilmente disorientato – viene messo in auto tra il vento, la pioggia e le auto.

L’uomo, un 80enne del posto, è stato affidato ai medici del 118 e fortunatamente sta bene. I carabinieri successivamente constateranno che l’anziano si era allontanato poco prima da una casa albergo per anziani.