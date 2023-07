Gravissimo incidente stradale: muore un 21enne centauro di Caivano

Gravissimo incidente stradale sulla provinciale Caivano-Aversa, al confine tra Crispano e Orta di Atella (nelle vicinanze dell’Asse di Supporto Nola-Villa Literno).

Pesante il bilancio del sinistro: un giovane 21enne, A.C., alla guida della sua moto, è deceduto dopo il violento impatto con un’auto Panda.

Inutile la corsa dei sanitari del 118 al vicino ospedale "San Giovanni di Dio" di Frattamaggiore, dove lo sfortunato ragazzo è giunto già privo di vita.

Sul posto, oltre all’ambulanza, sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia di stato con alcune volanti. Traffico è in tilt in entrambe le direzioni, sia per Aversa che per Caivano Predisposta una viabilità alternativa per gli automobilisti.

In corso le indagini per stabilire l’esatta dinamica del sinistro. In passato il giovane aveva perso il padre per un incidente sul lavoro. Una tragedia senza fine.