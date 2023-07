Oggi a Vico Equense i funerali dell'ufficiale della Marina militare Michele Savarese

Si terranno oggi pomeriggio, alle ore 17, nella chiesa parrocchiale di San Renato Vescovo della frazione collinare di Moiano, a Vico Equense, i funerali del tenente di vascello della Marina militare, Michele Savarese. L’autopsia sul corpo del 31enne non ha chiarito i motivi del decesso, ma ha escluso che sia morto per un arresto cardiocircolatorio e non ci sono segni che possano far pensare ad una causa esterna.

Michele Savarese era in buona salute ed aveva superato tutti i test per le immersioni subacquee. Saranno necessari ulteriori esami, anche di origine genetica, per saperne di più.

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Maridipart.

ll tenente di vascello originario della penisola sorrentina stava svolgendo un’attività addestrativa propedeutica al conseguimento dell’abilitazione quale operatore subacqueo per lavori in carena, quando avrebbe accusato un malore. L’ufficiale è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario presente che, nonostante i reiterati tentativi di rianimazione, ha dovuto constatarne il decesso.

Il 31enne, celibe, era in servizio presso l’ufficio allestimenti e collaudi nuove unità del Muggiano (La Spezia). Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, un messaggio di cordoglio: «Ho appreso con profonda commozione la notizia del decesso del Tenente di Vascello del Genio Navale, Michele Savarese, imbarcato su nave Trieste e frequentatore del secondo corso operatori subacquei presso Comsubin. In questa triste circostanza, voglia partecipare la mia vicinanza alla Marina Militare e far giungere ai familiari della vittima le espressioni del più solidale cordoglio e partecipazione al dolore».