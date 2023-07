Afragola, babygang lancia bottiglia che sfiora bimbo, denuncia alla polizia

Scavalcano i cancelli della villa comunale in viale Cristo Re e vi restano fino a notte fonda tra schiamazzi e atti vandalici. Questa volta un residente della zona ha sporto denuncia dopo un episodio capitatogli lunedì scorso. L'uomo, Nello, artigiano di Afragola vive con la sua famiglia in un appartamento che affaccia all'interno della Villa Comunale.

Una serata come tante, a cercare un poco di fresco fuori al terrazzo insieme alla famiglia, quando gli arriva una bottiglia di birra di vetro.

L'oggetto sfiora di pochi centimetri i suoi due bimbi piccoli e si frantuma in mille pezzi. Una bravata, un gioco che poteva mettere seriamente in pericolo i bambini, lanciata con forza e senza motivo. Spiega Nello: «Ci è arrivata all'improvviso, mentre stavamo tranquillamente a tavola. Non se ne può più, nonostante le nostre numerose proteste, ogni sera quando chiudono i cancelli entrano scavalcando. Il gruppetto che ha lanciato la bottiglia di birra era composto da ragazzini».

La villa, come ogni sera chiude alle 20.00, ma gruppi di ragazzi sCavalcano i cancelli e vi restano fino a notte fonda, dispone di videosorveglianza, spiega Nello: «Ho fatto denuncia alla Polizia di Stato, ho chiesto che vengano visionate le immagini della videosorveglianza ed ho parlato anche con il sindaco di Afragola Antonio Pannone, il quale ha detto che si occuperà della cosa. Non si può vivere cosí, ne vedo di tutti i colori ogni sera. Voglio giustizia, voglio che sia punito chi ha compiuto quest'atto e voglio soprattutto che chi di dovere si assuma la propria responsabilità e metta in sicurezza la villa».