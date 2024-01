Il Santuario di Pompei entra nel circuito dei lunghi del turismo dell'arte per eccellenza

Il Santuario di Pompei entra nel circuito dei luoghi del turismo dell'arte per eccellenza.

E Sua Eccellenza monsignor Tommaso Caputo dispone l'avvio del servizio audioguide.

L’audiotour, realizzato in italiano, inglese, francese, spagnolo, polacco e coreano, offre una descrizione completa e accattivante della Basilica mariana. Il percorso è diviso in 14 punti di ascolto che, uno dopo l’altro, faranno scoprire ai visitatori la ricchezza storica ed artistica di questo luogo sacro.

Per i singoli basterà fare richiesta del servizio all’Ufficio Rettorato, per i gruppi è necessaria la prenotazione. Le audioguide sono disponibili anche per fruitori ipoudenti. Info e prenotazioni: 081 8577379 - 0818507000.