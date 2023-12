Un incendio si è sviluppato ieri sera, intorno alle 22, nell'area interna dell'istituto scolastico «Plesso Isonzo I.C. Parini Rovigliano».

A prendere fuoco tre Fiat Doblò e un Opel combo di proprietà di una ditta di ristorazione. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme. Sono in corso indagini dei carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, intervenuti sul posto, per chiarire le cause dell'incendio.