Casamicciola, i sommozzatori dei vigili del fuoco cercano i corpi in mare

Dopo una lunga notte a scavare nel fango nei luoghi più vicini al luogo della frana, questa mattina i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno cominciato le ricerche in mare, nel lato antistante il porto di Casamicciola - lì dove ci sono ancora bus, auto e moto finite in acqua - alla ricerca di possibili dispersi. Un'ipotesi, solo un'ipotesi quella dei soccorritori che i corpi travolti dalla frana possano essere stati trascinati giù, insieme a massi, auto e fango, fino a mare.

Dopo una burrasca notturna di forte intensità, questa mattina il tempo è più clemente sull'isola. C'è ancora un forte vento, ma il cielo è limpido. I sub saranno anche di supporto per effettuare i recuperi delle vetture catapultate a mare, ma a bordo di alcune motobarche che già perlustrano l'area proveranno anche a cercare se ci sono dei corpi finiti in acqua. Già da questa mattina diversi elicotteri hanno sorvolato il lembo di mare antistante in porto alla ricerca del macabro avvistamento di cadaveri galleggianti.

Contemporaneamente il cielo limpido rende sin dalle prime ore dell'alba i soccorsi più agevoli per i soccorritori dei carabinieri, dei vigili del fuoco, della protezione civile e della polizia. Si spera di ritrovare qualche disperso ancora in vita.