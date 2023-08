«Ad Ischia si mangia, si beve e si fischia», e mai come in occasione di questo Ferragosto il celebre detto, noto in tutto il mondo, aiuta a raccontare di un’isola che fra musica, concerti, balli e spettacoli di fuochi pirotecnici, allegria e festeggiamenti che si rincorreranno per tutta la notte dagli hotel ai ristoranti e dai lidi alle piattaforme sul mare passando per vicoli e piazzette, sarà invasa da una ondata di note e di colori. Tantissime saranno le feste private e le occasioni di incontro sull’isola che si trasformerà in una unica grande discoteca e dancing all’aperto, per vivere una straordinaria atmosfera da movida diffusa per quanti vivranno la festa nella notte fra martedì e mercoledì prossimi.

Sarà questo il fermo immagine migliore per descrivere quello che accadrà per il Ferragosto, in un quadro generale che - anche qui come nel resto d’Italia - evidenzia un calo delle presenze e soprattutto la forte diminuzione dei vacanzieri «mordi e fuggi». Alberghi e b&b risultano pieni almeno in questi giorni centrali di agosto, dopo aver patito l’andamento alterno delle presenze nelle precedenti settimane, ed anche per le case di villeggiatura non è andata meglio. Una importante fetta di vacanzieri della fascia cosiddetta di «prossimità» si orienta oramai sempre più alla vacanza in barca, che però causa grossi problemi ambientali lungo le coste, prese letteralmente d’assalto dai diportisti. Anche i prezzi al consumo sull’isola evidentemente pesano nel carrello della spesa delle famiglie del ceto medio-basso che hanno rinunciato alla vacanza seppure breve e di pochi giorni.

In questi giorni le file si ingrossano e diventano sempre più lunghe davanti agli esercizi pubblici che propongono il cosiddetto street food, attività che da alcuni anni compaiono in maniera sempre più consistente sui corsi principali dell’isola, sostituendo negozi e boutique. Gelato e pizza, graffe e «cuoppi», anche qui il cibo da asporto fa registrare incassi stratosferici mentre sono molti i ristoranti che devono accontentarsi di lavorare non al pieno delle loro potenzialità. Persino sui lidi, in questo weekend che anticipa il Ferragosto, le presenze non sono così massicce come negli anni precedenti, e il fenomeno non riguarda solo gli stabilimenti balneari privati, ma anche le spiagge libere.



La movida serale e notturna infine. La scomparsa dei luoghi un tempo celebri e conosciuti del divertimento notturno ha spinto centinaia di piccole attività a organizzarsi con musica ed intrattenimento all’aperto. Ed ogni sera, musica e balli si alternano in tante location distribuite in riva al mare così come fra il verde delle colline ischitane. Ad Ischia Porto la domenica, il Comune promuove musica e intrattenimento lungo il Corso Colonna. A Lacco Ameno si alternano concerti ed esibizioni musicali in piazza ed eventi di intrattenimento serale mentre a Casamicciola Terme, la zona della marina offre orchestrine e balli in strada tutte le sere. I commercianti sono diventati animatori e finanziatori di questi momenti di svago. A Forio ed a Sant’Angelo, bar, ristoranti e localini delle zone del porto, fra musica e animazione saranno anche a Ferragosto dei forti attrattori per centinaia di giovani e turisti.

Ancora ad Ischia, sul lido ci saranno gli aperitivi serali con cena e musica allo storico «Rangio Fellone» e quelli organizzati sulle terrazze del «Durrueli» dalla nota promoter napoletana Vicky Parker. Un altro storico punto di ritrovo, l’«Ecstasy» in piazzetta dei Pini oltre al tradizionale piano bar mette in cartellone anche serate di discoteca. E sempre in tema di discoteca (ma questa volta all’aperto) oltre alle serate su lidi e piattaforme sul mare, si segnala il successo di quelle organizzate sul prato della cinquecentesca Torre di Michelangelo oppure alla pineta di Barano, dove si raduneranno migliaia di giovani.

Ma il clima di mobilitazione festaiola andrà anche oltre il Ferragosto. Mercoledì sera al piazzale della chiesa del Soccorso a Forio, dal tramonto sempre spettacolare che si gode in questo angolo di isola fino alla tarda ora, sarà il concertone di Gigi Finizio a calamitare la presenza di migliaia di persone.