Italia gioca senza frontiere, a Vulcano Buono vince Parma i giochi di Partenoland

Gli emiliani si aggiudicano infatti la VII edizione di Italia Gioca “Partenoland”, giochi senza frontiere in salsa italiana, battendo per poche lunghezze e dopo 8 giochi sul filo del rasoio i modenesi di San Prospero e i padroni di casa di Saviano, arrivati terzi assieme a San Felice Circeo.

L'evento è stato stato organizzato dal network nazionale Italia Gioca in collaborazione con Vulcano Buono e il patrocinio dei comuni di Nola e Saviano, oltre al Csen e i volontari del Carnevale di Saviano, e ha consentito di promuovere il territorio proprio attraverso i giochi realizzati. Centinaia di atleti delle 10 squadre in rappresentanza di 9 regioni che si sono sfidati all'Arena Eutòpia unendo alla competizione sportiva il divertimento e l’entusiasmo dello stare insieme, nel remake in salsa comunale di quello che è stato il famoso format televisivo “Giochi senza frontiere”, organizzato dal network nazionale Italia Gioca.

Per Parma, rappresentata degnamente dai ragazzi di San Ruffino, e che vanta una lunga tradizione di giochi grazie ai Giochi delle 7 frazioni, è la prima vittoria in assoluto. Grazie alla collaborazione con Vulcano Buono e allo staff di Giovanni Regina, l'evento di due giorni ha consentito infatti dipromuovere il territorio della Campania, celebrandone con i giochi l’arte, il folklore, la cultura e le tradizioni con giochi che hanno entusiasmato il pubblico presente: dal Carnevale Carnevale di Saviano con “O’ Sisiniello”, e i “Gigli di Nola”, a “Osimhen e Pulcinella”, “Vulcano”, il “Castello delle cerimonie ed i babà”.