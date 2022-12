L'arcivescovo di Sorrento-Castellammare: «La camorra si è estesa in modo impressionante»

«La camorra ha esteso i suoi tentacoli in misura impressionante, entrando sempre più in numerosi settori della società e creando alleanze devastanti nel campo dell'economia e della finanza. Ma le nostre comunità non sono rimaste a guardare. Gli esempi di reazione lucida e intelligente ci sono anche nella nostra comunità diocesana: sarà nostro dovere conoscerli meglio, per continuare il percorso sulla via di chi ci ha preceduto con coraggio evangelico«. Lo ha detto monsignor Francesco Alfano, arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia, intervenuto ieri al convegno »40 anni da 'Per amore del mio popolo non tacerò'« organizzato ad Aversa dalla Conferenza episcopale campana.

«Si tratterà soprattutto - ha aggiunto l'arcivescovo - di continuare sulla via del confronto aperto a tutti, già avviato nella città di Castellammare di Stabia dietro sollecitazione dei parroci e con il coinvolgimento delle comunità: la malavita si combatte con un cambiamento di mentalità, che parte dal basso ed entra nel tessuto quotidiano come stile di vita solidale, giusto, fraterno. Ci stanno a cuore in particolare le nuove generazioni: solo con esse potremo provare a costruire una civiltà dell'amore che dice il suo deciso 'nò alla violenza e alla sopraffazione e il suo convinto e contagioso 'sì' alla civiltà dell'amore e della pace«.