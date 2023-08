Licola, sono nate le caretta caretta: è la prima schiusa sulla costa napoletana

E’ la prima schiusa sul tratto di costa napoletano del litorale domitio flegreo ed è avvenuta ieri al tramonto. Sono nate le tartarughe del nido al lido Moon Resort di Licola. Circa una dozzina di piccole caretta caretta sono venute al mondo per la prima volta, sul litorale domitio, di giorno.

I volontari di Domizia hanno monitorato il nido in queste settimane e ieri assistito alla schiusa. Tutte poi hanno raggiunto il mare grazie anche al percorso realizzato proprio dai volontari. Il nido però sarà ancora presidiato per una settimana 24 ore su 24 perché si attende che si schiudano le rimanenti uova. Una grande emozione per chi ieri ha assistito alla nascita delle caretta caretta.

Le schiuse precedenti ci sono state al lido La Sirenetta di Ischitella e al lido Scalzone.

Ma continueranno ancora fino a fine settembre dato che quest’anno ci sono stati ben 19 nidi su tutto il litorale domizio.

«Domizia 50 giorni fa ha ritrovato il nido di caretta caretta grazie al monitoraggio aereo di Air Patria - spiega Leda Tonziello, vicepresidente di Domizia -. Ieri sono cominciate ad emergere le piccole caretta caretta e tra stasera e domani continueranno le emersioni».