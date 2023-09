Lutto a Casoria e Afragola per la scomparsa della mitica voce del 5° Km

Lutto a Casoria e Afragola per l'improvvisa scomparsa di Sabatino Laurenza. Sessantaduenne abitava ad Afragola, dipendente comunale a Casoria, podista appassionato e attore di teatro, molto conosciuto negli ambienti sportivi dell'area a nord di Napoli e non solo. Un malore durante il sonno ha strappato all'affetto dei suoi cari e dei tanti amici, la voce del 5° Km che dava coraggio ed incitava gli atleti. In un post l'Atletica Caivano: " Oggi ci lascia un grande amico dell'Atletica Caivano, una grande persona, un altro pezzo del podismo campano, Sabatino Laurenza speaker del 5° km è deceduto per un infarto.

E' stato podista e anche consigliere regionale Fidal, una persona che si faceva voler bene da tutti.





Sabatino al passaggio del 5° km ti dava quell'incitamento, quella spinta in più a non mollare, ad andare avanti e noi lo ricorderemo così quando passeremo sotto il 5° km.

Ciao Sabatino dacci quella spinta che serve da lassù". Sabatino Laurenza, proprio ieri mattina salutava gli amici con un post su facebook: "Buongiorno a tutti dal 5 km Stranormanna 2023. Operativo. Buona corsa runners'.

L'assessore allo Sport del Comune di Casoria, Vincenzo Russo: "È venuto a mancare improvvisamente Sabatino Laurenza, uomo di sport e runner.

Solo pochi giorni fa ci siamo incontrati per cercare di organizzare una mini maratona nel parco Michelangelo per i bambini. Mi stringo alla famiglia in un affettuoso abbraccio".