Maltempo: ponte allagato, volontari salvano anziano da auto intrappolata

TORRE DEL GRECO. Auto parzialmente sommersa dall’acqua piovana: anziano tratto in salvo dalla protezione civile. È risultato provvidenziale l’intervento che i volontari dell’associazione Irt hanno effettuato questa mattina nella zona a ridosso di via Litoranea, la stessa dove due settimana fa rimasero intrappolate un’altra vettura e un bus adibito al trasporto scolastico. Come per lo scorso 4 novembre, anche stavolta a causare l’allagamento del sottopasso che collega il litorale alla vicina strada parallela, sono state le copiose precipitazioni cadute sulla città in mattinata, che hanno mandato in tilt anche altri quartieri, dal centro alla periferia.

Tra le aree più colpite, quella nei pressi del lungomare, dove ancora una volta è risultato sommerso dall’acqua il sottopasso viario realizzato per collegare la Litoranea alla strada parallela di più recente costruzione. Ad avere la peggio un anziano, che non si è accorto dell’allagamento e si è «infilato» direttamente nell’acqua accumulatasi sotto al ponte. Alle richieste di aiuto, hanno immediatamente risposto i volontari dell’associazione di protezione civile, che arrivati sul posto hanno aiutato l’occupante della vettura ad abbandonare l’abitacolo.

Per l’Irt questo è stato un fine settimana di intenso lavoro a causa del maltempo. Sabato infatti una squadra dei volontari è partita alla volta di Agropoli, nel Cilento messo in ginocchio dal maltempo, per collaborare alle operazioni necessarie a dare manforte alle popolazioni della zona.