Maltempo a Pozzuoli, resti di imbarcazione finiscono sulla spiaggia.

La segnalazione, giunge da alcuni residenti della frazione di Arco Felice, nel comune di Pozzuoli.

Un'imbarcazione, probabilmente a causa delle forti mareggiate che hanno imperversato in queste ore sul litorale flegreo, è finita sulla scogliera antistante l'ex cantiere Sofer, arenandosi in parte sul litorale.

La barca, lunga pochi metri, avrebbe perso il motore in mare. Ridotta ad una carcassa, rappresenta un pericolo per i bagnanti, soprattutto per quelli in tenera età.

I residenti pertanto, lanciano un appello all’amministrazione affinché qualcuno intervenga e provveda al più presto alla rimozione del relitto.