Anfiteatro di Pozzuoli, riaprono i sotterranei dopo le verifiche post terremoto

Riaprono i sotterranei dell'anfiteatro Flavio di Pozzuoli.

Dopo la chiusura, disposta per ragioni di sicurezza, a seguito dell’ultimo e più significativo sciame sismico, accaduto in zona nei giorni seguenti il Ferragosto, ritorna accessibile il percorso sotterraneo, del terzo anfiteatro in Italia per grandezza e tra i meglio conservati nella penisola.

Terminate le verfiche e i controlli del caso, e accertata l’assenza di danni o pericoli ai visitatori, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei ha comunicato che il sito è regolarmente aperto al pubblico con i consueti orari